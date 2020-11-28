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У Києві створили найвищий мурал в Європі: фотофакт

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Мурал - фото 1
Мурал / vsirazom

У столиці України художники закінчили малювати найвищий мурал в Європі, який розміщений на стіні 25-поверхового житлового будинку. Про це автори проєкту повідомили в соцмережах.

"Команда PastART studio завершила створення самого найбільш мальовничого мурала в Європі "Материнство", який уособлює стійкі сімейні цінності. Це справжній витвір мистецтва! Його висота становить 78 метрів, а загальна площа 1155 м2. На виконання проєкту знадобилося майже 300 людино-годин і 343 літрів лаку і фарби", – йдеться в повідомленні.

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На нещодавно побудованій багатоповерхівці, що розташована поруч зі станцією метро Харківська, зображена жінка з немовлям на руках. Художники працювали над гігантським зображенням більше трьох тижнів. Автори проєкту заявляють, що цей мурал є найвищим в Європі.

У Києві створили найвищий мурал в Європі: фотофакт - фото 436977

У Києві створили найвищий мурал в Європі: фотофакт - фото 436978

У Києві створили найвищий мурал в Європі: фотофакт - фото 436979

У Києві створили найвищий мурал в Європі: фотофакт - фото 436980

У Києві створили найвищий мурал в Європі: фотофакт - фото 436981

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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