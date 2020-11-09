Художник з Індії створює яскраві малюнки з осіннього листя та акварелі

Художник з Індії Аллен Шоу, який зараз живе в Берліні, робить яскраві малюнки, використовуючи акварельні фарби і осіннє листя дерев. Творіння креативника можна побачити на його сторінці в Instagram.

Як зізнається Аллен Шоу, осінь надихає його, оскільки це його улюблена пора року. "Щороку восени роблю серію ілюстрацій. На мій погляд, осінній сезон – це диво. Тому і в цьому році, надихнувшись нинішнім сезоном, я вирішив зібрати листя, сфотографувати їх, а потім додати акварельні ілюстрації", – каже він.

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Кожному зі своїх малюнків художник дає назви: "Осінній вітер", "Всім привіт", "Заграй мені колискову!", "Шість струн", "Знаменитий синій плащ" і т.п.

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