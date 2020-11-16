Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото)

Пандемія коронавірусу вплинула на всі, тож навіть казкова атмосфера мультфільмів Дісней стала не такою ідеальною. Принаймні, у роботах талановитого ілюстратора Андгіка Муксіна. Зацініть!

Люди звикли романтизувати світ Діснея, але уявімо персонажів з відомих мультфільмів у реальному світі, де у кожного є свої потреби, примхи та проблеми.

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Як би виглядали принцеси, яким доводиться зранку фарбуватись, щоб бути красивими, а також дотримуватись правил карантину через коронавірус? Саме це демонструє ілюстратор з Індонезії Андгіка Муксін. Він черпає натхнення зі звичайного життя та навіть веде щоденник з ідеями, щоб не загубити їх Тож знімайте рожеві окуляри та насолоджується:

Джерело всіх фото: instagram.com/andhikamuksin

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