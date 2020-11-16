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Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото)

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Герої Дісней у сучасному світі - фото 1
Герої Дісней у сучасному світі / andhika muksin

Пандемія коронавірусу вплинула на всі, тож навіть казкова атмосфера мультфільмів Дісней стала не такою ідеальною. Принаймні, у роботах талановитого ілюстратора Андгіка Муксіна. Зацініть!

Люди звикли романтизувати світ Діснея, але уявімо персонажів з відомих мультфільмів у реальному світі, де у кожного є свої потреби, примхи та проблеми.

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Як би виглядали принцеси, яким доводиться зранку фарбуватись, щоб бути красивими, а також дотримуватись правил карантину через коронавірус? Саме це демонструє ілюстратор з Індонезії Андгіка Муксін. Він черпає натхнення зі звичайного життя та навіть веде щоденник з ідеями, щоб не загубити їх Тож знімайте рожеві окуляри та насолоджується:

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435254

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435255

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435256

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435257

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435258

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435259

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435260

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435261

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435262

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435263

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435264

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435265

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435266

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435267

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435268

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435269

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435270

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435271

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435272

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435273

Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото) - фото 435274

Джерело всіх фото: instagram.com/andhikamuksin

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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