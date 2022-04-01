У Києві створили IT-батальйон: чим він займається

У Києві повідомили про створення першого IT-батальйону. Розповідаємо, чим він займатиметься.

Про це розповів у своєму телеграмі Петро Оленич, заступник мера Києва з IT.

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Хоча офіційно це старт роботи IT-батальйону, але фактично – закріплення перших здобутків. Місяць в режимі 24/7, пора формалізувати діяльність, – підкреслив він.

Петро Оленич додав, що з перших же хвилин команда тримає удар на цифровому, а також інформаційному фронті. Тепер же мер Віталій Кличко офіційно затвердив утворення Центр захисту та моніторингу цифрових систем Києва.

Чим займається IT-батальйон

Щодня підтримує, а також захищає від кібератак життєво необхідні IT-сервіси Києва.

Організовує взаємодію критичних підприємств міста для стабільної роботи IT-сервісів.

Адаптує "Київ Цифровий" до умов воєнного часу. У ньому створюються нові сервіси, поширюється важлива інформація.

Координує роботу щодо цифрових систем, які будуть розміщені на хмарних сервісах за межами країни.

Зауважимо, що Україна успішно проводить бій не лише на землі, а й у кіберпросторі. Сам міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив на тому, що в нашій країні роблять усе можливе для того, щоб організувати цифрову блокаду в Росії.

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