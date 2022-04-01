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війна

У Києві створили IT-батальйон: чим він займається

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У Києві створили IT-батальйон - фото 1
У Києві створили IT-батальйон

У Києві повідомили про створення першого IT-батальйону. Розповідаємо, чим він займатиметься.

Про це розповів у своєму телеграмі Петро Оленич, заступник мера Києва з IT.

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Хоча офіційно це старт роботи IT-батальйону, але фактично – закріплення перших здобутків. Місяць в режимі 24/7, пора формалізувати діяльність, – підкреслив він.

Петро Оленич додав, що з перших же хвилин команда тримає удар на цифровому, а також інформаційному фронті. Тепер же мер Віталій Кличко офіційно затвердив утворення Центр захисту та моніторингу цифрових систем Києва.

У Києві створили IT-батальйон: чим він займається - фото 502350

Чим займається IT-батальйон

  • Щодня підтримує, а також захищає від кібератак життєво необхідні IT-сервіси Києва.
  • Організовує взаємодію критичних підприємств міста для стабільної роботи IT-сервісів.
  • Адаптує "Київ Цифровий" до умов воєнного часу. У ньому створюються нові сервіси, поширюється важлива інформація.
  • Координує роботу щодо цифрових систем, які будуть розміщені на хмарних сервісах за межами країни.

Зауважимо, що Україна успішно проводить бій не лише на землі, а й у кіберпросторі. Сам міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив на тому, що в нашій країні роблять усе можливе для того, щоб організувати цифрову блокаду в Росії.

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