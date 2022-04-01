На порталі Дія відновили дві послуги для ФОП

З початку війни в Україні у Дії були недоступні деякі послуги з міркувань безпеки. Тепер же користувачі єдиного порталу державних послуг знову можуть зміни або закрити ФОП.

Так, у Міністерстві цифрової трансформації України розповіли, що для українців стали доступні деякі функції у Дії, пов'язані з фізичними особами-підприємцями.

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Повернемо послуги з внесення змін про ФОП та закриття бізнесу на порталі Дія. Раніше вони були недоступні через відключення електронних держреєстрів. Наразі реєстри в безпеці і знову працюють, – йдеться у повідомленні.

Як внести зміни щодо свого ФОПа

перейдіть до порталу Дія;

авторизуйтеся за допомогою електронного підпису або BankID;

заповніть онлайн-форму;

перевірте дані та підпишіть заяву КЕПом (кваліфікований електронний підпис).

Йдеться про зміни інформації про ФОП, що зберігається в Єдиному державному реєстрі (щодо громадянства, видів економічної діяльності, контактної інформації підприємця). Це займе у ваш не більше, як 10 хвилин, а заява буде опрацьована протягом дня. Результати надішлють на пошту, вказану при реєстрації на порталі.

Зверніть увагу! Внести зміни до номера платника податків, до паспортних даних та змінити місце проживання зараз можна лише офлайн.

Як закрити ФОП у порталі Дія

авторизуйтеся та зайдіть до розділу "Закриття ФОП";

натисніть кнопку "Замовити за 2 хвилини";

Дія підтягне потрібні дані, після чого їх перевірте та підпишіть е-підписом.

Заяву також опрацюють протягом доби, а результати можна переглянути в особистому кабінеті користувача на порталі.

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