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У Києві сфотографували рідкісний і дорогий суперкар

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У суперкара є рульове управління з електроприводом - фото 1
У суперкара є рульове управління з електроприводом / BJ Motors

На київських дорогах бачили приголомшливий італійський суперкар Ferrari 812 Superfast, у якого потужність 6,5 літри двигуна досягає 800 кінських сил. Коштує такий автомобіль 15 мільйонів гривень.

Виробництво Ferrari 812 Superfast почалося в 2017 році. У модельній лінійці Ferrari він замінив Ferrari F12berlinetta. Свою назву отримав від спорткара 500 Superfast 1964 року.

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Під капотом є 6,5 л атмосферний двигун V12 потужністю 800 к.с. і 718 Нм кр.м., який працює в парі з 7-ступінчастою коробкою передач з двома зчепленнями. Розгін до 100 км/год займає 2,9 секунди, а до 200 км/год – 7,9 секунди при максимальній швидкості 340 км/год.

У суперкара є рульове управління з електроприводом і система динамічного рульового управління, що працює з усіма колесами (Virtual Short Wheelbase System 2.0). Завдяки цьому у нього прекрасна маневреність і стійкість.

У Києві сфотографували рідкісний і дорогий суперкар - фото 321221

У Києві сфотографували рідкісний і дорогий суперкар - фото 321222

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Джерело: rbcua
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