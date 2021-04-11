У Києві продають броньований мікроавтобус Кернеса: фото

У мережі з'явилося оголошення про продаж мікроавтобуса преміумкласу Mercedes-Benz Sprinter. Авто нібито раніше належало до автопарку покійного мера Харкова Геннадія Кернеса. Оцінили цю машину у 150 тисяч доларів.

У повідомленні йдеться, що броньований мікроавтобус випустили в 2013 році. Шкіряний салон автомобіля укомплектований екраном і акустикою, є зв'язок з водієм. Представник компанії, яка продає машину, розповіла, що зараз вона є у Києві.

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"Стан хороший, пробіг маленький – усього 23 тисячі кілометрів. Одне крісло зняли для зручності висадки пасажирів. Воно є в комплекті, акуратно складено в багажнику разом з літнім комплектом гуми, практично новим", – розповіла менеджерка.

Крім того, в компанії говорять, що мікроавтобусом користувалася "відома людина". У мережі пишуть, що автомобіль раніше належав Кернесу. В автопарку політика був Mercedes-Benz Sprinter аналогічного кольору.

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