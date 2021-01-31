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Гіперкар SSC Tuatara встановив новий рекорд швидкості для дорожніх машин: шалене відео

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Гіперкар SSC Tuatara - фото 1
Гіперкар SSC Tuatara / topspeed

Як відомо, нині найшвидшим дорожнім автомобілем вважається Bugatti Chiron Super Sport. Але тепер в компанії буде над чим задуматися і над чим попрацювати, адже американський гіперкар SSC Tuatara встановив новий рекорд швидкості.

Торік на полігоні космічного центру Кеннеді у Флориді при русі в одну сторону гіперкар розігнали до 484,53 км/год, а в іншу – до 532,93 км/год. За правилами Книги рекордів Гіннесса, береться середнє арифметичне, тому офіційно зареєстрований показник склав 508,73 км/год. Але після появи офіційного відеоролика з випробувань з'ясувалося, що запис не відповідає заявленим результатами, через що титул рекордсмена перейшов назад до шведського гіперкара Koenigsegg Agera RS, який у 2017 році розігнався до 446,97 км/год.

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Що стосується нового рекорду, у цей раз заїзди проводили на випробувальному полігоні Johnny Bohmer Proving Grounds у Флориді. Там вдалося розігнати автомобіль до 450,1 км/год при русі в північному напрямку і до 460,4 км/год – в південному. Таким чином, SSC Tuatara повертає собі статус рекордсмена: середня швидкість за підсумками випробувань склала 455,3 км/год (на 8 км на годину швидше, ніж Koenigsegg).

SSC Tuatara оснащений бітурбованим мотором об'ємом 5,9 літра, який розвиває 1369 сил (на гоночному паливі Е85 – 1774 к.с.). Мінімальна ціна такої машини – 1,3 мільйона доларів.

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Джерело: youtube
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