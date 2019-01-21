У Києві помітили покинутий лімузин на євробляхах

Лімузин Lincoln Town Car кинули гнити у непримітному місці столиці України.

З набранням чинності законів про євробляхи експлуатація таких авто для багатьох стала неможливою.

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Тому не дивно, що левову частку нерозмитнених машин стали кидати просто на тому місці, на якому її припаркували після поїздки. І добре, якщо це старенькі Audi, BMW і Mercedes, ціна яким – 500-1000 євро. Але побачити викинутим знаменитий лімузин Lincoln Town Car ніхто не очікував. Це фото було зроблено в одному зі столичних дворів.

Те, що машина кинута, сумнівів немає – подивіться на її стан. "Двори Києва стають кладовищем колись елітних авто, а тепер вони просто металобрух на євробляхах!", – свідчить підпис до знімка.

У Києві помітили покинутий лімузин на євробляхах

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