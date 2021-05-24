Названі найпопулярніші електромобілі серед українських водіїв

Наші водії дедалі частіше піддаються світовим автомобільним трендам, обираючи електричні машини. І ось які електрокари мають найбільший попит в Україні.

Як пише auto.ria, у квітні в Україні купили 420 Nissan Leaf. Це зробило його найпопулярнішим електрокаром в країні минулого місяця. На другому місці по продажах опинилася Tesla Model 3, якої придбали 130 одиниць. Трійку найбажаніших електромобілів серед українських водіїв в квітні замикає Chevrolet Bolt, який отримали 115 автовласників.

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Відзначається, що в сегменті електромобілів перевага пропозиції над фактичним попитом зменшується. Минулого місяця цей показник склав 1,8:1, в той час, як в січні він був 2,9:1 і тоді пропонувалося до продажу майже втричі більше електрокарів, ніж їх купували.

Крім цього, середні ціни на ринку на легкові електромобілі продовжують знижуватися, а це своєю чергою збільшує інтерес до екологічних авто.

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