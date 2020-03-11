Google рекомендує своїм співробітникам працювати віддалено

Американська компанія Google рекомендувала своїм співробітникам в США працювати з дому, щоб знизити ризик зараження коронавірусом COVID-19.

За словами представника Google, компанія поставила собі за мету зменшити кількість людей в офісах, що допоможе знизити ризик поширення коронавірусу. Всього в офісах Google в Північній Америці працюють не менше як 100 тисяч осіб.

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Contributing to social distancing if you are able to, helps the overall community spread and most importantly, will help offset the peak loads through critical healthcare systems and also saves it for people in need. (based on expert advice). Please contribute if you are able to https://t.co/RNUh2kSyIJ — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 10, 2020

А раніше працювати з дому своїм співробітникам рекомендувала й компанія Twitter.

Станом на 11 березня в США зареєстровано 1000 випадків захворювання COVID-2019. А найгірша ситуація з поширенням захворювання в Ірані, Китаї, Південній Кореї та Італії.

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