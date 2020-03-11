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Коронавірус

Google рекомендує своїм співробітникам працювати віддалено

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Google рекомендує своїм співробітникам працювати віддалено - фото 1

Американська компанія Google рекомендувала своїм співробітникам в США працювати з дому, щоб знизити ризик зараження коронавірусом COVID-19.

За словами представника Google, компанія поставила собі за мету зменшити кількість людей в офісах, що допоможе знизити ризик поширення коронавірусу. Всього в офісах Google в Північній Америці працюють не менше як 100 тисяч осіб.

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А раніше працювати з дому своїм співробітникам рекомендувала й компанія Twitter.

Станом на 11 березня в США зареєстровано 1000 випадків захворювання COVID-2019. А найгірша ситуація з поширенням захворювання в Ірані, Китаї, Південній Кореї та Італії.

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Джерело: cnbc
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