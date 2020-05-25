У Києві нарешті запрацювало метро: перші фото зі столичної підземки

Відсьогодні, 25 травня, у Києві запрацювали всі лінії столичного метрополітену. Дивіться у фоторепортажі, як виглядали перші години роботи київської підземки.

Метро Києва понад два місяці не працювало і, нарешті, знову почало свою роботу. З 6 ранку київська підземка почала пускати пасажирів. Однак тепер туди можна зайти тільки в масках і дотримуючись соціальної дистанції.

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Станції почали працювати відповідно до звичайного графіку. У столичному метрополітені нанесена розмітка для дотримання необхідної дистанції, а також на стінах і табло міститься інформація з нагадуванням правил безпеки.

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