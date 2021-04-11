У Києві на парковці помітили два ефектних суперкари McLaren: фотофакт

Відразу два суперкари McLaren засвітилися в центрі столиці. Автомобілі були припарковані біля популярного елітного ресторану, де часто бачать круті машини.

Пара жовтих McLaren виглядає дуже ефектно, а їхня сумарна вартість – тисяч 500-600 доларів. Одне з авто оснащене 720-сильним 4,0-літровим V8 твін-турбо і здатне розігнатися до сотні за 2,9 с і розвинути 340 км/год.

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McLaren 650S Spider – попередник 720-го. У його розпорядженні 650 к.с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,3 с і розвивати 335 км/год. Цей суперкар McLaren свого часу був зіркою пробігу Super Cars Run і навіть встиг побувати в Чорнобилі.

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