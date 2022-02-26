У Києві і Харкові значно продовжили комендантську годину

Жителям Києва та Харкова суттєво продовжили комендантську годину. Детальніше – читайте у нашому матеріалі.

Так, киянам не рекомендовано перебувати на вулиці після того, як починає темніти. А покидати дім заборонено з 17:00 до 8:00 години, пише Віталій Кличко у Facebook.

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Усіх цивільних, які будуть перебувати на вулиці під час комендантської години, будуть прирівнювати до диверсійно-розвідувальних груп ворога. Мер української столиці просить із розумінням поставитися до ситуації та дотримуватися інструкцій. Така сама комендантська година діятиме й у неділю, 27 лютого.

Крім цього, у Харкові також подовжили комендантську годину. Тепер з 18:00 до 6:00 години харків'янам не можна виходити з домівок.

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