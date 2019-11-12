Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
СидорЕнки-СидОренки День студента

Рідкісного оленя розміром з кішку помітили у В'єтнамі: відеофакт

  • 47
В'єтнамські олені - фото 1
В'єтнамські олені

Вперше за 29 років вчені зняли на камеру рідкісне оленя. Останній відомий екземпляр тварини був убитий мисливцем у 1990 році. З того часу ці олені вважалися вимерлим видом.

Тварину зустріли у в'єтнамському лісі. Вперше в'єтнамські олені були описані на початку XX століття. А останню тварину вбив мисливець в 1990 році.

І ще: У мережі показали, як кит грає з моряками в регбі: вражаюче відео

З того часу зоологи безрезультатно намагалися відшукати маленького оленя у вологих в'єтнамських лісах. Потім місцеві мисливці повідомили, що бачили тварин, які були схожі на оленя в сухому колючому лісі.

Фахівці встановили камери в лісах поблизу міста Нячанга, де рідкісна тварина і потрапила на відео. Всього за час спостереження з листопада 2017 року по липень 2018 року олені 280 раз потрапляли в об'єктиви фотопасток.

Читайте також: В Instagram з'явилася перша у світі блогерка-бджола: ефектні фото

Джерело: nationalgeographic
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гостя з майбутнього: як змінилися актори фільму нашого дитинства
  • 08 листопада, 16:51
  • 5128
Дівчина тижня: розкута порнозірка Британія Разаві, яка заводить мережу апетитними формами
  • 10 листопада, 17:25
  • 1248
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1877592
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Відео Тварини