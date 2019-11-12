Рідкісного оленя розміром з кішку помітили у В'єтнамі: відеофакт

Вперше за 29 років вчені зняли на камеру рідкісне оленя. Останній відомий екземпляр тварини був убитий мисливцем у 1990 році. З того часу ці олені вважалися вимерлим видом.

Тварину зустріли у в'єтнамському лісі. Вперше в'єтнамські олені були описані на початку XX століття. А останню тварину вбив мисливець в 1990 році.

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З того часу зоологи безрезультатно намагалися відшукати маленького оленя у вологих в'єтнамських лісах. Потім місцеві мисливці повідомили, що бачили тварин, які були схожі на оленя в сухому колючому лісі.

Фахівці встановили камери в лісах поблизу міста Нячанга, де рідкісна тварина і потрапила на відео. Всього за час спостереження з листопада 2017 року по липень 2018 року олені 280 раз потрапляли в об'єктиви фотопасток.

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