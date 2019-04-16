На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Києві бачили тюнінгований спорткар на базі Ferrari
-
- 25
Цікаву картину могли спостерігати кияни днями. Біля одного зі столичних храмів на евакуатор вантажили рідкісний тюнінгований спорткар Ferrari.
Якщо точніше, то мова йде про Sbarro GT8, створений на базі Ferrari 360 Spider. Це дійсно унікальний автомобіль.
І ще: Експерти не рекомендують купувати ці моделі б/у авто
Таких машин у 2006 році випустили всього дві, причому гламурний рожевий кабріолет вже давно прописаний в Києві. Спочатку він був на швейцарській реєстрації, але потім на нього навісили українські номери "Nicolas".
До слова, це не перший випадок в столиці з ексклюзивним авто біля храму. Раніше в Києві бачили священика в Rolls-Royce біля Печерської Лаври.
Читайте також: У Києві сфотографували рідкісний і дорогий суперкар
-
09:53Надію Савченко випустили з-під варти: перші деталі
-
09:28На межі з реальністю: фото, від яких важко відвести погляд
-
08:55Ніколь Шерзінгер похизувалась звабливими формами
-
08:31Собор Паризької Богоматері у вогні: фото і відео, як пожежа зруйнувала Нотр-Дам де Парі
-
07:56Наскільки потрібно скоротити вживання солі: порада вчених
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:32У Києві бачили тюнінгований спорткар на базі Ferrari
-
07:15Дощі зі снігом: прогноз погоди 16 квітня в Україні
- 15 квітня
-
23:50Так виглядає найдорожчий у світі десерт: пальчики оближеш
-
23:44Дитина заблокувала батьківський iPad на 48 років
-
23:24Емілія Кларк у ніжному образі прикрасила обкладинку Vogue
-
23:14Художник створює кумедні постери з супергероями Marvel з підручних засобів
-
22:52Чому насправді американці не їдять суп
-
22:43Mercedes-Benz офіційно показав кросовер Concept GLB
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
22:22Що терміново треба зробити, якщо у вас вкрали телефон
-
22:13Науковці розкрили секрет успішного шлюбу
-
22:01Гра престолів 2019: найкращі жарти і меми про 1 серію 8 сезону
-
21:56Як подолати весняну втому
-
21:31Кендалл Дженнер спокусливо оголила плечі на новому фото
-
21:23В Ізраїлі навчилися друкувати живі серця на 3D-принтері
-
21:16Скільки потрібно працювати, щоб заробити на сніданок у різних містах світу
-
21:0016 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:55Так виглядає одна з найбільш таємничих масонських споруд
-
20:42Як зробити кожен ранок приємним: проста інструкція
-
07:15Дощі зі снігом: прогноз погоди 16 квітня в Україні
- 15 квітня
-
22:01Гра престолів 2019: найкращі жарти і меми про 1 серію 8 сезону
-
18:51Три речі, які чоловіки хочуть від жінок більше, ніж секс
-
16:15ТЕСТ: Яка роль Емми Вотсон підійшла б тобі?
-
15:20Гра престолів 8 сезон 2 серія: дата виходу і спойлери наступного епізоду
-
12:14Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
-
08:56Гра престолів 8 сезон 1 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри 2019
-
07:15Цей простий секрет дозволяє з легкістю вивчати щось нове
- 14 квітня
-
21:22Ніякої відвертості: скільки жінок брешуть своїм партнерам про секс?
-
19:23ТОП-10 найкорисніших продуктів, якими не варто нехтувати
-
17:25Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу
-
16:05Порошенко vs стадіон: реакція мережі на дебати
-
14:23Порошенко прийшов на дебати на Олімпійський: онлайн трансляція
-
12:22Кумедне відкриття: користувачі мережі нарешті розкусили Ді Капріо
-
10:22Популярна музика: плейлист хітових пісень, які варто почути
-
08:21Прогноз погоди в Україні на 14 квітня
- 13 квітня
-
21:22Полякова бігає по під'їздах, Дорофєєва розкриває табу, а Камінська запихається фастфудом
-
18:50Гороскоп на 14 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:23Феноменально: Кролла прокоментував поразку у бою з Ломаченком
-
11:26Нові рок-треки тижня: плейлист популярної музики, яку варто почути
-
08:53Ломаченко – Кролла: відео та огляд відео переможного бою українця
-
07:45Василь Ломаченко впевнено переміг Ентоні Кролла: відео нокауту
- 12 квітня
-
22:56Сови проти Жайворонків: у кого більше сексу?
-
20:15Можна людським голосом: Юрко Юрченко потролив Зеленського у мережі (18+)
-
19:30Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: анонс бою, прогноз і ставки на бокс