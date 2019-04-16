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У Києві бачили тюнінгований спорткар на базі Ferrari

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Таких машин у 2006 році випустили всього дві - фото 1
Таких машин у 2006 році випустили всього дві / exoticspotter

Цікаву картину могли спостерігати кияни днями. Біля одного зі столичних храмів на евакуатор вантажили рідкісний тюнінгований спорткар Ferrari.

Якщо точніше, то мова йде про Sbarro GT8, створений на базі Ferrari 360 Spider. Це дійсно унікальний автомобіль.

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Таких машин у 2006 році випустили всього дві, причому гламурний рожевий кабріолет вже давно прописаний в Києві. Спочатку він був на швейцарській реєстрації, але потім на нього навісили українські номери "Nicolas".

До слова, це не перший випадок в столиці з ексклюзивним авто біля храму. Раніше в Києві бачили священика в Rolls-Royce біля Печерської Лаври.

У Києві бачили тюнінгований спорткар на базі Ferrari - фото 321417

У Києві бачили тюнінгований спорткар на базі Ferrari - фото 321418

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Джерело: exoticspotter
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