У Києві бачили шикарний позашляховик за 14 мільйонів

У столиці України помітили позашляховик Mansory Coastline, вартість якого близько 500 тисяч доларів або близько 14 мільйонів гривень.

Фотографію неймовірно дорогого автомобіля опублікували на сторінці vehicles.exclusive в Instagram.

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Цікаво, що транспортний засіб тюнинговане Rolls-Royce Cullinan. Саме доопрацювання зробили цей автомобіль настільки дорогим. До слова, у Mansory Coastline номера зі швейцарською реєстрацією. Від стандартного Rolls-Royce Cullinan модифікований Coastline відрізняється новим обвісом з іншими бамперами, розширеними колісними арками і великою кількістю карбонових елементів.

Цікаво, що в коментарях не всі погодилися з тим, що автомобіль виглядає на свої гроші. Деякі порівняли його з вантажівкою.

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