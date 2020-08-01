Lamborghini представили найпотужніший спорткар в історії бренду

Італійський виробник дорогих спортивних автомобілів Lamborghini презентував новий спорткар Lamborghini Essenza SCV12, назвавши його найпотужнішим спорткаром марки.

Новеньке авто оснащене двигуном в 830 кінських сил!

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Всього буде виготовлено 40 екземплярів спорткара від Lamborghini і вони вже все заздалегідь розкуплені, тому автовиробник не озвучував вартість авто. Essenza SCV12 буде зберігатися в спеціальному ангарі при фабриці в Сант-Агата-Болоньєзе. Власник в будь-який момент може помилуватися через вебкамеру своїм спорткаром.

Максимальна швидкість Lamborghini Essenza SCV12 - 250 кілометрів на годину. Він призначений для їзди на треку.

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