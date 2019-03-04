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8 березня Серіал Школа

Range Rover Sentinel: тонна броні з потужним двигуном

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Броньовану версію Range Rover покажуть на днях - фото 1
Броньовану версію Range Rover покажуть на днях

Підрозділ Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) представив оновлену версію броньованого Range Rover Sentinel. Позашляховик отримав компресорний двигун V8, а також понад тонну броні.

380-сильний двигун V8 об'ємом п'ять літрів прийшов на зміну "шістці" з віддачею 340 "конячок". З нуля до "сотні" Range Rover Sentinel здатний розганятися за 10,4 секунди. Максимальна швидкість автомобіля – 193 кілометри на годину.

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Машина сертифікована за стандартом VR8 британського оборонного агентства QinetiQ. Вона здатна захистити пасажирів від стрілецької зброї калібру 7,62, а також вибуху 15 кілограмів тротилу.

Range Rover Sentinel: тонна броні з потужним двигуном - фото 311638
Range Rover Sentinel: тонна броні з потужним двигуном - фото 311639

У новій версії інженери SVO вдосконалили бронекапсулу. Тепер вона здатна протистояти новим і нетрадиційним формам атак. Наприклад, з використанням осколкових самооборонних вибухових пристроїв. Передні броньовані вікна позашляховика опускаються лише на 150 міліметрів, дозволяючи передавати документи та спілкуватися без потреби покидати автомобіль. За доплату Sentinel можна оснастити сиреною та проблисковими маячками.

Range Rover Sentinel: тонна броні з потужним двигуном - фото 311642
Range Rover Sentinel: тонна броні з потужним двигуном - фото 311641
Range Rover Sentinel: тонна броні з потужним двигуном - фото 311640

Публічний дебют оновленого Range Rover Sentinel запланований на виставці Home Office Security and Policing, яка пройде з 5 по 7 березня у Фарнборо, Великобританія.

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Джерело: Motor
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