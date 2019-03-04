Range Rover Sentinel: тонна броні з потужним двигуном

Підрозділ Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) представив оновлену версію броньованого Range Rover Sentinel. Позашляховик отримав компресорний двигун V8, а також понад тонну броні.

380-сильний двигун V8 об'ємом п'ять літрів прийшов на зміну "шістці" з віддачею 340 "конячок". З нуля до "сотні" Range Rover Sentinel здатний розганятися за 10,4 секунди. Максимальна швидкість автомобіля – 193 кілометри на годину.

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Машина сертифікована за стандартом VR8 британського оборонного агентства QinetiQ. Вона здатна захистити пасажирів від стрілецької зброї калібру 7,62, а також вибуху 15 кілограмів тротилу.

У новій версії інженери SVO вдосконалили бронекапсулу. Тепер вона здатна протистояти новим і нетрадиційним формам атак. Наприклад, з використанням осколкових самооборонних вибухових пристроїв. Передні броньовані вікна позашляховика опускаються лише на 150 міліметрів, дозволяючи передавати документи та спілкуватися без потреби покидати автомобіль. За доплату Sentinel можна оснастити сиреною та проблисковими маячками.

Публічний дебют оновленого Range Rover Sentinel запланований на виставці Home Office Security and Policing, яка пройде з 5 по 7 березня у Фарнборо, Великобританія.

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