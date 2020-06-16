Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Новий Lexus IS 2021 розсекретили до прем'єри

  • 4
Lexus - фото 1
Lexus / formacar

Новий Lexus IS 2021 готується до світової прем'єри, але фото автомобіля вже просочилися в мережу. На них новий седан Lexus зображений з усіх боків.

Останнім часом кросовери все частіше привертають увагу покупців. Але в компанії Lexus згадали про свій компактний седан.

І ще: Lexus випустив оновлену версію позашляховика GX для фанатів пригод

Новинка виконана в актуальному корпоративному стилі японського бренду. Але якщо інші седани компанії (Lexus ES і LS) виглядають елегантно, то новий IS виконаний в більш агресивній стилістиці. Велику частину переду авто займає величезна решітка, об'єднана з нижнім повітрозабірником. Фари отримали незвичайну "незграбну" форму з фірмовими інтегрованими смужками денних ходових вогнів.

Кузовні панелі отримали складний рельєф, це додає дизайну Lexus IS 2021 модельного року спортивності і агресивності. Окрему увагу привертає форма кришки багажника з інтегрованим спойлером.

Новий Lexus IS 2021 розсекретили до прем'єри - фото 410504

Новий Lexus IS 2021 розсекретили до прем'єри - фото 410505

Новий Lexus IS 2021 розсекретили до прем'єри - фото 410506

Це цікаво: З молотка піде перший кабріолет Lexus LC 500: покупець отримає приємні бонуси

Джерело: formacar
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+)
  • 14 червня, 17:47
  • 1199
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 14 червня, 15:20
  • 477
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2378741
Загрузка...
Новини