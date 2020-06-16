Новий Lexus IS 2021 розсекретили до прем'єри

Новий Lexus IS 2021 готується до світової прем'єри, але фото автомобіля вже просочилися в мережу. На них новий седан Lexus зображений з усіх боків.

Останнім часом кросовери все частіше привертають увагу покупців. Але в компанії Lexus згадали про свій компактний седан.

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Новинка виконана в актуальному корпоративному стилі японського бренду. Але якщо інші седани компанії (Lexus ES і LS) виглядають елегантно, то новий IS виконаний в більш агресивній стилістиці. Велику частину переду авто займає величезна решітка, об'єднана з нижнім повітрозабірником. Фари отримали незвичайну "незграбну" форму з фірмовими інтегрованими смужками денних ходових вогнів.

Кузовні панелі отримали складний рельєф, це додає дизайну Lexus IS 2021 модельного року спортивності і агресивності. Окрему увагу привертає форма кришки багажника з інтегрованим спойлером.

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