У Києві бачили незвичайний Mercedes-Maybach

На українських дорогах з'явився цікавий гість з Німеччини: люксовий вен Mercedes-Maybach. Подивіться, як виглядає новинка!

Минулого тижня цей вен бачили в Новоград-Волинському, а буквально днями – в Києві.

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Підрозділ Maybach з ентузіазмом береться за доопрацювання авто материнської компанії Mercedes, але в цьому конкретному випадку це не серійний автомобіль, а доопрацювання від незалежного тюнера.

І, треба сказати, доробка ця дуже приваблива і зовсім не заїжджена: автомобіль V-Class отримав помірну кількість хрому, більш виразні грати радіатора, спойлер на даху і колісні диски а-ля Maybach. Хіба що подвійний вихлоп виглядає якось не дуже. А от, що дійсно цікаво, так це те, який у нього слон. На жаль, його фото наразі немає.

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