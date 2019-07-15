Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

У Києві бачили незвичайний Mercedes-Maybach

  • 16
Цікавий Mercedes-Maybach - фото 1
Цікавий Mercedes-Maybach / mmr.net.ua

На українських дорогах з'явився цікавий гість з Німеччини: люксовий вен Mercedes-Maybach. Подивіться, як виглядає новинка!

Минулого тижня цей вен бачили в Новоград-Волинському, а буквально днями – в Києві.

І ще: Ілон Маск розчарував власників Tesla Model S та Model X

Підрозділ Maybach з ентузіазмом береться за доопрацювання авто материнської компанії Mercedes, але в цьому конкретному випадку це не серійний автомобіль, а доопрацювання від незалежного тюнера.

У Києві бачили незвичайний Mercedes-Maybach - фото 341211

У Києві бачили незвичайний Mercedes-Maybach - фото 341212

І, треба сказати, доробка ця дуже приваблива і зовсім не заїжджена: автомобіль V-Class отримав помірну кількість хрому, більш виразні грати радіатора, спойлер на даху і колісні диски а-ля Maybach. Хіба що подвійний вихлоп виглядає якось не дуже. А от, що дійсно цікаво, так це те, який у нього слон. На жаль, його фото наразі немає.

Читайте також: В Україні виписали рекордний автомобільний штраф в історії

Джерело: mmr.net.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 2005
Бійцівський клуб: як змінилися улюблені герої фільму за 20 років!
  • 14 липня, 16:31
  • 543
Популярна музика літа: найкращі пісні тижня для гарного настрою
  • 14 липня, 10:21
  • 744
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології