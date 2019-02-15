У Києві бачили найбільший Ford F-серії: його розміри вражають

У багатьох Ford F-серії асоціюється з пікапом, хоча машини цього сімейства можуть бути і сідельними тягачами. Причому навіть тривісними - з колісною формулою 6х4.

На українських дорогах американські пікапи Ford F-серії можна побачити доволі часто. А як вам цей тягач з довжелезним напівпричепом? Саме така машина – Ford F900 працює в Києві.

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На відео тягач Ford F900 віз на напівпричепі МАЗ будиночок для будівельної бригади і ще якісь металеві конструкції. Відзначимо, що Ford F-серії почали випускати ще в 1967 році, а машини найбільш важкого класу 8 – з 1951 року.

У нашому випадку Ford F900 представлений з короткою кабіною і капотом зразка середини 90-х. Що ж стосується двигуна, то машини цього сімейства оснащували зокрема турбодизелями Cummins робочим об'ємом 8,2 л. і потужністю до 240 л. с. Коробку передач ставили або механічну 6-ступінчасту, або 8-швидкісний автомат.

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