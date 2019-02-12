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Німці розповіли, що найбільше дратує водіїв

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Що бісить водіїв у Німеччині - фото 1
Що бісить водіїв у Німеччині

Аналітики провели масштабне дослідження серед водіїв у Німеччині, щоб визначити, що викликає у них найбільше негативних емоцій. І йдеться зовсім про балаканину телефоном під час керування!

Відомий німецький інтернет-магазин шин вирішив провести дослідження, щоб дізнатись, що ж найбільше дратує власників авто, а також їхню оцінку доріг у країні. Виявилось, що спільного з українцями у німців вдосталь.

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Онлайн опитування діяло з 24 по 30 січня цього року і встигло зібрати відповіді 665 водіїв.

Що найбільше дратує:

  • 71% – інші водії, які ледь не впритул під'їжджають ззаду і вмикають дальнє світло, щоб їх пропустили.
  • 60% – водії, які надто повільно їздять і змушують зменшувати темп усіх
  • 55% – велосипедисти, які порушують правила дорожнього руху
  • 52% – ті, хто не може дочекатись "зеленого" сигналу світлофора і починає рух ще на "червоний"

Як оцінюють ситуацію з дорогами в Німеччині:

  • 68% – скаржаться на дуже поганий стан
  • 64% – невдоволені тим, що держава не цікавиться потребами водіїв
  • 48% – вважають, що надто високі штрафи та податки
  • 47% – не в захваті від розмітки та дорожніх знаків, які з'явились на вулицях
  • 36% – звинувачують владу у негараздах водіїв

Ці показники лише підтверджують, що у німців, як у водіїв з інших країн Європи і не тільки, виникають доволі звичайні причини для невдоволення. А що бісить вас? Залишайте відповіді у коментарях.

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Джерело: mashyna.com.ua
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