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Що буде, якщо замість моторної оливи залити в авто колу: божевільний експеримент

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В двигун автомобіля залили колу замість оливи - фото 1
В двигун автомобіля залили колу замість оливи

Українські блогери вирішили перевірити, що станеться з двигуном Opel Manta, якщо замість моторної оливи в агрегат автомобіля залити звичайну колу. Майже через шість хвилин мотор автомобіля почав диміти. Тож ні в якому разі не намагайтеся повторити щось подібне.

Для проведення експерименту блогери купили у магазині п'ять літрів популярної газованої води. Ролик з божевільною витівкою вони виклали на своєму ютуб-каналі.

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Відправившись в автосервіс, ентузіасти злили моторну оливу та використовували чотири літри напою для "заправки" двигуна, залишивши літр коли для доливання. Запустивши мотор, блогери виїхали на майданчик біля автосервісу і почали накручувати "п'ятаки".

Майже через чотири хвилини Opel Manta заглох. Ентузіастам вдалося знову реанімувати мотор. Однак на довго агрегата не вистачило. На шостій хвилині експерименту з-під капота "Опеля" повалив дим. Блогери долили у двигун останній літр коли, після чого спробували завести автомобіль зі "штовхача". Зрозумівши, що агрегат отримав значні пошкодження, автори ролика вирушили назад на СТО, щоб подивитися, що сталося з мотором.

Знявши з Opel Manta двигун, блогери виявили, що в багатьох місцях перегрітого агрегата утворилися тріщини, дірки, а деякі елементи й узагалі відвалилися. Автори відео зробили висновок, що автомобільний двигун здатний працювати на газованій воді, проте час його експлуатації значно (от дуже ЗНАЧНО) скоротиться.

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