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На українському ринку з'являться іранські авто

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Скоро машини відправлять на ринки України - фото 1
Скоро машини відправлять на ринки України / IKCO Dena Plus

Іранські виробники передають першу партію автомобілів Dena і Dena Plus в Україну. Виробники готові укласти договір з дилерами і розпочати масову реалізацію моделей.

Автомобильная компания IKCO вже була на українському ринку з 2006 по 2010 роки. За цей час було продано більше 12 тисяч автомобільних моделей Samands.

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У період з січня по грудень 2018 року, попит на нові машини в Україні знизився на 22%, порівняно з показником 2017 року. Але, незважаючи на це, іранські виробники планують зайняти стабільні позиції і збільшити кількість випущених машин. Ніяких технічних даних про оновлені моделі до випуску першої партії не буде, тому передбачати можливий попит на автомобілі неможливо. Зараз керівники автомобільної компанії займаються вирішенням відповідних договорів. Як тільки всі документи будуть оформлені, машини відправлять на ринки України. За попередніми даними, відбудеться це в середині весни 2019 року.

На українському ринку з'являться іранські авто - фото 307939

На українському ринку з'являться іранські авто - фото 307940

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Джерело: globaltimes
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