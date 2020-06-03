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Буде щось захоплююче: Koenigsegg і Polestar об'єднались для спільного проєкту
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Попри різницю у підходах до будівництва автомобілів, у двох цих фірм є дещо спільне: вони засновані і працюють у Швеції. Обидві компанії цілком можна вважати новаторськими, відтак їх колаборація була лише питанням часу. І зараз вони почали спільний наступ у соцмережах, готуючи до чогось нечуваного.
У інстаграм-акаунті Koenigsegg з'явилося незвичайне фото, на якому зображено передні частини двох інноваційних розробок – їх власного гіперкара Gemera і концепту Polestar Precept. Супроводжується публікація обіцянкою, що незабаром з'явиться щось захоплююче, але потрібно трохи почекати.
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Своєю чергою, Polestar опублікувала практично ідентичну фотографію – з тією лише різницею, що на знімку зображені задні частини обох автомобілів. Подробиць також ніяких не наводиться, хоча у супровідному тексті і є згадка місця дії – західного узбережжя Швеції.
У чому саме полягатиме співпраця двох компаній, навіть натяків на яку ми раніше не чули, невідомо. Однак і Koenigsegg, і Polestar помічені у пильній увазі до використання електроенергії у своїх силових установках. Наприклад, у 1700-сильного чотиримісного Koenigsegg Gemera відразу три електромотори, а перший самостійний проєкт Polestar під назвою Precept відрізняється не тільки "зеленою" сутністю, але і вельми просунутою бортовою електронікою.
Відомо, що в Polestar серйозно задумуються над випуском якогось електричного позашляховика. І не виключено, що саме кросовер стане плодом співпраці двох шведських компаній. Правда, враховуючи, що Koenigsegg вже "у справі", цей позашляховик, досить імовірно, зможе поборотися з багатьма визнаними суперкарами.
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