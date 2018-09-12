У Китаї з'явився незвичайний дерев'яний дім: яскраві фото

Архітектори збудували у Китаї помешкання з незвичайним дахом, який нагадує дім з казки.

Архітектори зі студії MONOARCHI створили Дім-дерево (Tree House) в районі китайського містечка Юяо. Помешкання розмістилось біля невеличкого поселення біля гори на краю лісу. Поряд також є річка, тому максимальна насолода від єднання з природою власникам цього будинку гарантована.

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Відзначається, що хатинка має висоту у 8 метрів та ділиться на нижню та верхню частину, яка тримається на сталевих опорних колонах. Щоправда, загалом дім створено з дерева, а поряд є невеличкі оглядові майданчики, які чудово вписуються у пейзаж. Зацініть!

У Китаї звели казковий дім / Hao Chen, Xiaodan Song

У Китаї звели казковий дім / Hao Chen, Xiaodan Song

У Китаї звели казковий дім / Hao Chen, Xiaodan Song

У Китаї звели казковий дім / Hao Chen, Xiaodan Song

У Китаї звели казковий дім / Hao Chen, Xiaodan Song

У Китаї звели казковий дім / Hao Chen, Xiaodan Song

У Китаї звели казковий дім / Hao Chen, Xiaodan Song

У Китаї звели казковий дім / Hao Chen, Xiaodan Song

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