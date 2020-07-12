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Ілон Маск проведе конкурс зі швидкісного риття тунелю

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Ілон Маск запустив конкурс на найкращий проєкт тунелю - фото 1
Ілон Маск запустив конкурс на найкращий проєкт тунелю

Винахідливий Ілон Маск одночасно працює над декількома перспективними проєктами. Один з них – створення силами компанії Boring Company мережі підземних тунелів, покликаних вирішити проблему з пробками. Однак мільярдер вважає, що наявні технології буріння недостатньо ефективні.

У зв'язку з цим він вирішив провести конкурс на швидкісне прокладання тунелів.

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Один тунель уже проритий і функціонує під Лас-Вегасом. Але попереду ще багато роботи. Попри безперервну критику, Ілон Маск впевнений, що майбутнє за підземним транспортом, здатним доставити людину з однієї точки в іншу за максимально короткий проміжок часу.

Це велика проблема. У звичайному транспорті завжди є група випадкових незнайомців, один з яких цілком може бути серійним вбивцею. І саме тому людям подобається індивідуальний транспорт, який йде туди, куди ти хочеш і коли хочеш, – заявив раніше Ілон Маск.

Ілон Маск планує пришвидшити процес будування підземних тунелів - фото 415444
Ілон Маск планує пришвидшити процес будування підземних тунелів

Щоб прискорити появу під містами розгалужених мереж тунелів, Маск оголосив про проведення спеціального конкурсу. Його учасники повинні будуть створити невеликі 30-метрові тунелі з поперечним перерізом 0,2 квадратних метра або діаметром 0,5 метра. У змаганні зможуть брати участь команди інженерів, окремі фахівці або компанії з різних країн. Їх оцінюватимуть за швидкістю прокладки, швидкості здачі готового тунелю і точності – відхиленні реального стану тунелю і його виходів від проєктного завдання. Після завершення будівництва по тунелях запустять мініатюрні радіокеровані копії електрокарів Tesla для перевірки ефективності підземних доріг.

Навесні 2021 року оголосять трьох переможців, які завершать прокладку швидше за всіх і з більшою точністю. Ймовірно, саме їх запросять працювати в компанії Ілона Маска.

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Джерело: Business Insider
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