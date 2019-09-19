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У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим

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Ідеальне дитяче кафе в Китаї - фото 1
Ідеальне дитяче кафе в Китаї / wutopialab

В одному із китайських міст архітектори створили справді заклад мрії для маленьких та дорослих відвідувачів. Це варто побачити!

Дизайнерська студія Wutopia Lab зуміла втілити в реальність мрію багатьох дітей, адже створила Fairyland Premium Kids Café у китайському місті Далянь. Чарівний заклад має площу у 580 квадратних метрів і вважається першим у Китаї освітнім сімейним рестораном.

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Цікавим фактом є те, що на створення проєкту замовника надихнув малюнок його донечки, яка вирішила показати власну казкову країну. Чоловік настільки хотів, щоб її маленька мрія збулась та багато інших дітей змогли побувати у цій казці, що одразу ж почав шукати архітекторів.

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 356008

Ззовні ресторан має чимало алюмінієвих панелей з отворами, що вже відрізняє його від інших традиційних будівель. У холі кафе можна побачити чимало вогників, які імітують акрилові трубки. У центрі закладу є "хмарне місто" з деревами, гірками, власне хмарками, а також "золотий замок" з милим каміном. Також є окреме місце для відпочинку та танців. Ну і, звісно ж, столики для трапези. Мінімалістичні кольори та максимальна відкритість для дітей і справді роблять цей ресторанчик особливим.

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 355986

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 355987

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 355988

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 355989

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 355990

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 355991

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 355992

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 355993

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 355994

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 355995

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 355996

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 355997

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 355998

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 355999

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 356000

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 356001

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 356002

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 356003

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 356004

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 356005

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 356006

У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим - фото 356007

Джерело всіх фото: wutopialab.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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