У Китаї з'явилось незвичайне дитяче кафе, яке сподобається і дорослим

В одному із китайських міст архітектори створили справді заклад мрії для маленьких та дорослих відвідувачів. Це варто побачити!

Дизайнерська студія Wutopia Lab зуміла втілити в реальність мрію багатьох дітей, адже створила Fairyland Premium Kids Café у китайському місті Далянь. Чарівний заклад має площу у 580 квадратних метрів і вважається першим у Китаї освітнім сімейним рестораном.

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Цікавим фактом є те, що на створення проєкту замовника надихнув малюнок його донечки, яка вирішила показати власну казкову країну. Чоловік настільки хотів, щоб її маленька мрія збулась та багато інших дітей змогли побувати у цій казці, що одразу ж почав шукати архітекторів.

Ззовні ресторан має чимало алюмінієвих панелей з отворами, що вже відрізняє його від інших традиційних будівель. У холі кафе можна побачити чимало вогників, які імітують акрилові трубки. У центрі закладу є "хмарне місто" з деревами, гірками, власне хмарками, а також "золотий замок" з милим каміном. Також є окреме місце для відпочинку та танців. Ну і, звісно ж, столики для трапези. Мінімалістичні кольори та максимальна відкритість для дітей і справді роблять цей ресторанчик особливим.

Джерело всіх фото: wutopialab.com

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