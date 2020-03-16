Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

У Китаї зросла кількість розлучень через карантин

  • 28
У Китаї зросла кількість розлучень через карантин - фото 1

Кількість розлучень в Китаї виросло під час домашнього карантину. У місцевих РАЦСах стверджують, що причиною цього стало те, що пари занадто багато часу проводять разом дому.

Так, з 24 лютого вже розвелося понад 300 пар. Лу Шіцзюнь, менеджер по реєстрації шлюбів в Дачжоу, провінції Сичуань на південному заході Китаю, стверджує, що це набагато більше, ніж докарантинні показники.

І ще: Коронавірус зближує: дивіться, як італійці співають на балконах під час карантину

У Китаї зросла кількість розлучень через карантин - фото 392384

"Молоді люди проводять багато часу вдома. Вони частіше сваряться через всякі дрібниці, часто серйозно, через що і подають на розлучення", – говорить Лу Шіцзюнь.

Кількість розлучень зросла і в місті Сіань, провінція Шеньсі. В одному із РАЦСів кількість заявок досягло 14 в день – більше установа не має права обробляти. А в місті Фучжоу встановили ліміт у 10 заяв на день через величезну кількість бажаючих розлучитися.

Читайте також: Давайте вже після карантину: дотепні жарти і меми про коронавірус

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася українська зірка Playboy Даша Астаф'єва: фото 18+
  • 12 березня, 16:21
  • 3032
Як швидко прибрати у квартирі: топ крутих і корисних гаджетів
  • 12 березня, 19:14
  • 219
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2168162
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл