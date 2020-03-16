У Китаї зросла кількість розлучень через карантин

Кількість розлучень в Китаї виросло під час домашнього карантину. У місцевих РАЦСах стверджують, що причиною цього стало те, що пари занадто багато часу проводять разом дому.

Так, з 24 лютого вже розвелося понад 300 пар. Лу Шіцзюнь, менеджер по реєстрації шлюбів в Дачжоу, провінції Сичуань на південному заході Китаю, стверджує, що це набагато більше, ніж докарантинні показники.

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"Молоді люди проводять багато часу вдома. Вони частіше сваряться через всякі дрібниці, часто серйозно, через що і подають на розлучення", – говорить Лу Шіцзюнь.

Кількість розлучень зросла і в місті Сіань, провінція Шеньсі. В одному із РАЦСів кількість заявок досягло 14 в день – більше установа не має права обробляти. А в місті Фучжоу встановили ліміт у 10 заяв на день через величезну кількість бажаючих розлучитися.

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