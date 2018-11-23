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В Індонезії пасажирка вибігла на злітну смугу, щоб встигнути на літак

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Пасажирка просто не встигла на свій рейс - фото 1
Пасажирка просто не встигла на свій рейс / Asia Prospects

В Індонезії жінка спізнилася на рейс, але вирішила не здаватися та навіть прорвалася через охорону на злітну смугу.

Рейс авіакомпанії Citilink з Балі в Джакарту був запланований на 7:20. Усі пасажири успішно пройшли реєстрацію, але одна жінка так і не з'явилася.

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Співробітники аеропорту "Нгура-Рай" стверджують, що тричі запрошували її на посадку по гучномовцю.

Пасажирка купила квиток на рейс Citilink QG193 до Джакарти та пройшла реєстрацію о 6:27. Там їй сказали, що посадка почнеться о 6:50, – каже представник авіакомпанії. – Але навіть після трьох повідомлень та фінального запрошення жінка так і не з'явилася біля гейту.

Після завершення посадки пасажирка, що запізнилася, все-таки прибігла до гейту, але їй повідомили, що цим рейсом вона вже не полетить. У пориві відчаю жінка відштовхнула охорону та вибігла на вулицю. Це встигли зняти на відео інші мандрівники. Ролик виклали в соцмережу, і він одразу ж став вірусним, зібравши понад 45 тисяч переглядів.

Наздогнати літак горе-пасажирці так і не вдалося, і трохи полежавши на асфальті, вона погодилася повернутися у будівлю аеропорту.

У Citilink повідомили, що жінці забронювали квиток на інший рейс і вона вилетіла в Джакарту ввечері того ж дня.

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Джерело: foxnews
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