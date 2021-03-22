Друга світова війна внесла свої корективи: американець закінчив школу через 77 років

18 березня ветеран Другої світової війни отримав диплом школи Waterford Union у Вісконсині. 77 років тому йому довелося залишити навчання через необхідність утримувати сім'ю та службу в армії.

96-річний Раймонд Шефер кинув сільськогосподарську школу округу Расін у 1940-х роках, розповідає Insider. У 1959 році цю школу закрили. Пізніше він відправився на Другу світову війну.

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Повернувшись з війни, Раймонд працював на виробництві обладнання протягом декількох десятків років. За словами друзів Шефера, він шкодував про те, що кинув навчання.

"Він говорив щось на кшталт: "Ну, я б хотів шкільний диплом, але я занадто дурний". Але судячи з усього, це не зовсім так. Адже він кинув школу, щоб допомогти своїй родині", – розповіла подруга сім'ї Синтія Беннетт.

Беннетт і інші друзі ветерана поговорили з керівництвом школи про визнання Шефера випускником, і ті погодилися.

На честь Шефера провели несподівану церемонію, під час якої його нагородили почесним дипломом і пам'ятним медальйоном, а також вручили традиційну мантію і шапочку. На захід прийшли друзі, члени сім'ї, нинішні студенти й учасники оркестру, які виступили з музичним номером.

"Раймонд служив не тільки своєї країни, але й усьому світу", – сказав шкільний директор Ден Фостер на церемонії.

За словами Шеффера, він "дуже довго чекав цього" і для нього це "дуже-дуже важливо".

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