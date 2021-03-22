Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Друга світова війна внесла свої корективи: американець закінчив школу через 77 років

  • 7
Він покинув школу через Другу світову війну - фото 1
Він покинув школу через Другу світову війну

18 березня ветеран Другої світової війни отримав диплом школи Waterford Union у Вісконсині. 77 років тому йому довелося залишити навчання через необхідність утримувати сім'ю та службу в армії.

96-річний Раймонд Шефер кинув сільськогосподарську школу округу Расін у 1940-х роках, розповідає Insider. У 1959 році цю школу закрили. Пізніше він відправився на Другу світову війну.

Це цікаво: Рейтинг країн з найщасливішими людьми: яке місце в ньому посіла Україна

Повернувшись з війни, Раймонд працював на виробництві обладнання протягом декількох десятків років. За словами друзів Шефера, він шкодував про те, що кинув навчання.

"Він говорив щось на кшталт: "Ну, я б хотів шкільний диплом, але я занадто дурний". Але судячи з усього, це не зовсім так. Адже він кинув школу, щоб допомогти своїй родині", – розповіла подруга сім'ї Синтія Беннетт.

Беннетт і інші друзі ветерана поговорили з керівництвом школи про визнання Шефера випускником, і ті погодилися.

Друга світова війна внесла свої корективи: американець закінчив школу через 77 років - фото 452588

На честь Шефера провели несподівану церемонію, під час якої його нагородили почесним дипломом і пам'ятним медальйоном, а також вручили традиційну мантію і шапочку. На захід прийшли друзі, члени сім'ї, нинішні студенти й учасники оркестру, які виступили з музичним номером.

"Раймонд служив не тільки своєї країни, але й усьому світу", – сказав шкільний директор Ден Фостер на церемонії.

За словами Шеффера, він "дуже довго чекав цього" і для нього це "дуже-дуже важливо".

Читайте також: Кількість близнюків у світі зросла: з чим це пов'язано

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 27 лютого, 10:50
  • 1848
Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
  • 20 березня, 15:21
  • 268
Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 15:20
  • 592
Загрузка...
Новини