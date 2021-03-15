Експонати, викрадені з Лувру 38 років тому, повертаються до музею

Дві частини розкішних обладунків XVI століття, вкрадених з Лувру 38 років тому, повернуться в музей.

Старовинні шолом і кіраса відійшли Лувру в 1922 році за заповітом баронеси Аделі фон Ротшильд. Обладунки були зроблені з заліза, інкрустовані золотом і сріблом і прикрашені майстерним орнаментом. Вони були виготовлені в Мілані між 1560 і 1580 роками. Експерти відзначають, що обладунки були предметом розкоші.

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У ніч на 31 травня 1983 року обладунки були викрадені з Лувру. Про подальше їх знаходження нічого не було відомо аж до січня цього року, коли в поліцію звернувся експерт з військового антикваріату. Він розповів, що його викликали для огляду приватної колекції в Бордо, і у нього виникли підозри щодо шолома і кіраси.

Опис обладунків збігся з предметами, викраденими з Лувру. В їх справжності переконалися співробітники Центрального бюро з боротьби з незаконною торгівлею предметами культурної спадщини. Тепер слідчим належить з'ясувати, як експонати з Лувру потрапили до приватної колекції. Обладунки будуть відреставровані і повернені в музей.

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