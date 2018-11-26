У Китаї змінився лідер продажів смартфонів

Новим лідером з продажів смартфонів стала компанія Vivo.

Аналітична компанія Counterpoint підбила підсумки третього кварталу на ринку смартфонів в Китаї. Лідером з продажів смартфонів стала компанія Vivo.

І ще: Xiaomi відмовилася від підтримки п'яти смартфонів

Vivo NEX

Її поставки досягли 21,6 мільйона штук смартфонів з часткою ринку 19,9%, що склало зростання в порівнянні з аналогічним кварталом рік тому на 2%. Компанія Oppo опустилася на друге місце, продавши 21,4 млн смартфонів з часткою 19,7%. Її продажі впали на 11% в порівнянні з минулим роком. На третьому і четвертому місці Huawei і її суббренд Honor з продажами в розмірі 15,7 млн ​​і 13,3 млн, а також частками в 14,5% і 12,2%, відповідно.

Продажі компанії виросли на 14%. Xiaomi посіла п'яте місце з 13,1 млн і 12%, а Apple на шостому з 8,4 млн і 7,7%. Продажі цих компаній знизилися за рік на 15% і 17% відповідно.

Oppo A3

Читайте також: Google тестує нову операційну систему на смартфоні Honor Play