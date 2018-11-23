Google тестує нову операційну систему на смартфоні Honor Play

Китайська компанія займається тестуванням нової операційної системи Fuchsia, яку створила компанія Google.

Зараз стоїть завдання досягти стабільної роботи операційної системи у зв'язці з мобільною платформою Kirin 970. Першим смартфоном, на якому тестується Fuchsia, є Honor Play.

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Honor Play також став першим смартфоном компанії Huawei, який отримав підтримку технології GPU Turbo для підвищення продуктивності в іграх. Потім технологія була додана і в інші смартфони за допомогою оновлення.

На Honor Play тестують Fuchsia

Список смартфонів, оснащених Kirin 970, досить великий: Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 Porsche Design, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate RS Porsche Design, Honor V10 (Honor View 10), Honor 10, Huawei Nova 3, Honor Note 10.

Можна припустити, що всі ці смартфони, а також наступні моделі в результаті зможуть працювати під управлінням Fuchsia, однак це тільки припущення. Оскільки ніяких офіційних заяв від Google або Huawei ще не було.

З чуток, Fuchsia повинна стати новою єдиною операційною системою для різних пристроїв і зможе замінити Android, Wear OS і Chrome OS вже через п'ять років.

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