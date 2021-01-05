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Штучний інтелект розв'язав рівняння Шредінгера
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Вчені з Вільного університету Берліна представили алгоритм з машинним навчанням, який може розв'язати рівняння Шредінгера.
Це допоможе передбачити хімічні і фізичні властивості молекул, ґрунтуючись виключно на розташуванні їх атомів в просторі, уникаючи необхідності проведення трудомістких лабораторних експериментів.
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Центральне місце як в квантовій хімії, так і в рівнянні Шредінгера займає хвильова функція: математичний об'єкт, який повністю визначає поведінку електронів в молекулі. Вона є багатовимірною і тому особливо складна для вивчення.
Багато методів квантової хімії мають на увазі відмову від будь-яких операцій з нею, інші використовують величезну кількість простих математичних будівельних блоків, але це не дуже ефективно. Фізики ще відпрацьовують новий алгоритм, але вже говорять, що він буде здатний розраховувати хвильові функції навіть найскладніших молекул без необхідності у використанні надпотужних обчислювальних комплексів.
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