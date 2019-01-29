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У Китаї жінкам "за 30" дають відпустку, аби налагодити особисте життя

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У Китаї занепокоєні демографічною ситуацією - фото 1
У Китаї занепокоєні демографічною ситуацією

Дві китайські компанії виділили додаткову відпустку для своїх самотніх співробітниць, котрим за 30. Для незаміжніх жінок канікули на честь китайського Нового року продовжили ще на 8 днів, аби в них було достатньо часу налагодити особисте життя.

Таке рішення ейчари компаній пояснюють тим, що більшість їх співробітниць працюють у внутрішніх відділах.

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Вони мало контактують із зовнішнім світом. Продовживши відпустку, ми сподіваємося, що у них з'явиться більше часу і можливостей для спілкування з протилежною статтю.

Відпустку дають для того, щоб жінки могли влаштувати своє особисте життя - фото 304493
Відпустку дають для того, щоб жінки могли влаштувати своє особисте життя

У Китаї вважається, що жінки, котрим за 25 і ті, яким вже виповнилося 30, – нещасні, їх називають "залишками". Згідно з традиційними поглядами, ті жінки, які не одружилися, запізнилися і вже "небажані". Це призводить до того, що самотні жінки все більше часу приділяють кар'єрі, виходять заміж пізно, або й зовсім відмовляються будувати сім'ю. Це у свою чергу впливає на демографічну політику країни. Кількість шлюбів у Китаї падає з кожним роком.

Нагадаємо, раніше у середній школі Ханчжоу ввели додаткові два дні вихідних для одиноких і втомлених вчителів, щоб вони могли розслабитися та підняти свій моральний дух.

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Джерело: Independent
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