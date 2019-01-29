У Китаї жінкам "за 30" дають відпустку, аби налагодити особисте життя

Дві китайські компанії виділили додаткову відпустку для своїх самотніх співробітниць, котрим за 30. Для незаміжніх жінок канікули на честь китайського Нового року продовжили ще на 8 днів, аби в них було достатньо часу налагодити особисте життя.

Таке рішення ейчари компаній пояснюють тим, що більшість їх співробітниць працюють у внутрішніх відділах.

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Вони мало контактують із зовнішнім світом. Продовживши відпустку, ми сподіваємося, що у них з'явиться більше часу і можливостей для спілкування з протилежною статтю.

Відпустку дають для того, щоб жінки могли влаштувати своє особисте життя

У Китаї вважається, що жінки, котрим за 25 і ті, яким вже виповнилося 30, – нещасні, їх називають "залишками". Згідно з традиційними поглядами, ті жінки, які не одружилися, запізнилися і вже "небажані". Це призводить до того, що самотні жінки все більше часу приділяють кар'єрі, виходять заміж пізно, або й зовсім відмовляються будувати сім'ю. Це у свою чергу впливає на демографічну політику країни. Кількість шлюбів у Китаї падає з кожним роком.

Нагадаємо, раніше у середній школі Ханчжоу ввели додаткові два дні вихідних для одиноких і втомлених вчителів, щоб вони могли розслабитися та підняти свій моральний дух.

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