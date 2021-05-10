Кішка, яка намагалась викрасти щеня з коробки, розсмішила мережу

У мережі показали кумедний ролик з кішкою у головній ролі, яка намагається витягнути маленьке щеня з коробки. Відео дуже швидко стало вірусним!

На кадрах видно, як киця дістає малюка за шкірку і тягне убік, але він виявляється для неї занадто важким!

І ще: Американка подумала, що її будинок пограбували: що під час цього робив її пес

Відповідне відео під назвою "Коли хочеш кошенят" було опубліковано в інстаграмі і зібрало вже понад 60 тисяч лайків. Відзначається, що користувачів до сліз повеселили марні спроби кішки "вкрасти" маленького собаку. Вони залишили безліч позитивних коментарів під роликом.

"Така кумедна", "Мені здається, вона просто хоче звільнити коробку", "Ось він, материнський інстинкт", "Миле відео. Киця така думає: тепер ти мій!", – написали люди.

Це цікаво: Українським полярникам вдалося сфотографувати гігантських китів