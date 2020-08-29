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У Китаї затопило підніжжя знаменитої статуї Будди: фотофакт

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Статуя Будди - фото 1
Статуя Будди / wikimedia

Повінь на півдні Китаю призвела до того, що вода з річки Янцзи досягла кінчиків пальців ніг знаменитої статуї Будди в Лешані, яка вважається однією з найвищих у світі.

Гігантську статую Будди побудували за часів імперії Тан, будівництво велося з 713 по 803 рік.

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Висота статуї 71 метр, а довжина пальця ноги 1,6 метра. Стародавня статуя занесена в список об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Повені у верхів'ях річки Янцзи на південному заході Китаю змусили владу евакуювати понад 100 тис. людей. Через підйом води 180 туристів були евакуйовані з майданчика, де розташована статуя Будди. Співробітники поліції і волонтери використовували мішки з піском, щоб спробувати захистити пам'ятку. Однак вода все-таки торкнулася ніг статуї. Це сталося вперше з 1949 року.

У Китаї затопило підніжжя знаменитої статуї Будди: фотофакт - фото 422647

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Джерело: bbc
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