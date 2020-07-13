Італійці розповіли, мандрівників з яких країн не хочуть бачити у себе цього літа

Жителі Італії найпривабливішими для себе країнами для відпочинку назвали Іспанію, Фінляндії та Норвегії. Крім цього, італійці назвали й громадян тих країн, яких не хочуть бачити у себе цього сезону.

Так, дві третини жителів Італії цього літа не хочуть бачити у себе в країні американських туристів. Також, 57% респондентів не запрошують в Італію мандрівників з Китаю, а проти британських туристів висловилося 44% опитаних.

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За даними видання, аналогічні тенденції спостерігалися у Франції, Іспанії, Німеччині, Данії, Норвегії та Фінляндії, де експерти опитали по тисячі осіб. У кожній країні проти американських туристів цього літа виступали 61-79% жителів. Також багато (57-77%) виступають проти гостей з Китаю.

При цьому й самі американці не сильно прагнуть до Європи. Тільки 17% американських респондентів заявили, що готові розглянути можливість проведення відпустки в Італії цього літа, приблизно стільки ж заявили, що поїдуть до Франції, Іспанії чи Німеччини.

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