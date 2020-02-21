У Китаї запустили гру про коронавірус

Уряд Китаю створив мобільну гру про коронавірус Battle of Pathogens (Битва патогенів) в месенджері WeChat. Гра схожа на Fruit Ninja, тільки тут треба давати відсіч не фруктам, а вірусам.

У грі Battle of Pathogens віруси активно видозмінюються і розмножуються, таким чином підвищуючи складність. Уцілілі віруси атакують гравця, в результаті чого у нього підвищується "температура" тіла. Щоб не заразитися, гравець повинен використовувати медичні маски і дезінфектори.

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Відзначається, що китайський уряд профінансував створення гри, переслідуючи дві мети:

Профілактика коронавіруса. Гра допомагає користувачам детальніше дізнатися, як уберегти себе і не підчепити небезпечний вірус. Корисна інформація спливає на екрані після проходження кожного рівня.

Також гра покликана допомогти зняти стрес.

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