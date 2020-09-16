У Китаї є місто-імітація Парижу, яке майже не відрізнити від справжнього: фотопорівняння

Французький фотограф Франсуа Прост видав книгу "Париж, Китай", у яку увійшли його знімки, зроблені у 2017 році в китайському місті Тяньдучен. Містечко побудували у 2007 році.

Коли Франсуа вперше там побував, він був здивований побаченим: містечко один в один нагадує його рідний Париж. Так у чоловіка з'явилася ідея зробити фотопроєкт, в якому вулички двох різних міст будуть зняті під однаковим ракурсом. В результаті відрізнити китайський Париж від автентичного французького іноді практично неможливо.

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У Тяньдучені, який побудували у 2007 році, з точністю відтворюється архітектура Парижа, спорудили навіть точні копії французьких пам'ятників. Звичайно ж, в китайському містечку є своя Ейфелева вежа і навіть свій Версаль.

Як розповідає Франсуа, дивитися на Ейфелеву вежу у Китаї – трохи сюрреалістично, але йому сподобалося, що в містечку немає натовпів туристів, а там живуть звичайні люди, які вважають це місце своїм домом.

Шукайте відмінності! (Підказка: зліва – справжній Париж, праворуч – китайський):

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