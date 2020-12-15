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У Китаї виявили гігантську статую Будди: на ній тримається багатоповерховий будинок
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У Китаї виявили гігантську статую Будди заввишки понад дев'ять метрів. Статуя багато років служила опорою для багатоповерхового будинку, а виявили її випадково, коли поруч з будинком розчистили звалище, прибравши гілки та сміття.
Статуя зображує сидячого Будду, його ноги та зап'ястя серйозно пошкоджені, а голови немає зовсім. Вважається, що її знищили у 1950-х роках.
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Мешканці будинку, які жили тут кілька десятиліть, нічого не знали про такий "фундамент". На початку XX століття на цьому місці був храм. Його побудували між 1910 і 1940 роками. Його зруйнували у 1987 році. У 1990 році на його місці звели житлові будинки.
Місцева мешканка розповіла, що у 1950-х роках дізналася, що в цьому храмі була статуя Будди.
У департаменті культурної спадщини округу повідомили, що експерти відвідають це місце та розроблять план захисту статуї. Об'єкт потребує заходів підтримки, оскільки стоїть на нестійкій поверхні та може зруйнуватися ще більше.
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