У Китаї виявили гігантську статую Будди: на ній тримається багатоповерховий будинок

У Китаї виявили гігантську статую Будди заввишки понад дев'ять метрів. Статуя багато років служила опорою для багатоповерхового будинку, а виявили її випадково, коли поруч з будинком розчистили звалище, прибравши гілки та сміття.

Статуя зображує сидячого Будду, його ноги та зап'ястя серйозно пошкоджені, а голови немає зовсім. Вважається, що її знищили у 1950-х роках.

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Мешканці будинку, які жили тут кілька десятиліть, нічого не знали про такий "фундамент". На початку XX століття на цьому місці був храм. Його побудували між 1910 і 1940 роками. Його зруйнували у 1987 році. У 1990 році на його місці звели житлові будинки.

Місцева мешканка розповіла, що у 1950-х роках дізналася, що в цьому храмі була статуя Будди.

Im surprised nobody posted it yet, but a giant headless buddha statue was found under a residential complex in Chongqing. Powerful aesthetic. pic.twitter.com/W45fmBbAwd — Azz (@fulangong) December 11, 2020

У департаменті культурної спадщини округу повідомили, що експерти відвідають це місце та розроблять план захисту статуї. Об'єкт потребує заходів підтримки, оскільки стоїть на нестійкій поверхні та може зруйнуватися ще більше.

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