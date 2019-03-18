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У Китаї випустять найбільш незвичайний автомобіль

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На одному заряді такий електромобіль може проїхати до 160 кілометрів - фото 1
На одному заряді такий електромобіль може проїхати до 160 кілометрів / fierceceo

Компанія з Канади Electra Meccanica запустила у виробництво свій триколісних автомобіль на електричній тязі Solo.

У Electra Meccanica заявляють, що коли запустять повний цикл виробництва, на рік будуть виготовляти не менше 50 000 таких авто. У Лос-Анджелесі вже відкритий перший американський дилерський центр.

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Відзначимо, що на одному заряді такий електромобіль може проїхати до 160 кілометрів. Він може заряджатися від розетки у 110 V. Щоб повністю заповнити акумулятор потрібно шість годин. Вартість Solo досягатиме 15 500 доларів.

При цьому Solo – не єдиний електромобіль Electra Meccanica. Компанія вже розробила високопродуктивний електричний 2-місний спортивний автомобіль-родстер під назвою Tofino. Solo ж дуже схоже на авто, якому конструктори під час проектування просто вирішили відсікти частину кузова і встановити три колеса.

У Китаї випустять найбільш незвичайний автомобіль - фото 314956

У Китаї випустять найбільш незвичайний автомобіль - фото 314957

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Джерело: fierceceo
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