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Samsung Galaxy A50 отримав нові можливості камери
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Galaxy A50 – один з найбільш вдалих смартфонів середнього рівня, які випустила компанія Samsung. Днями він отримав оновлення прошивки, яке, очевидно, покликане зробити його ще більш привабливим.
Крім стандартних удосконалень безпеки і стабільності системи апдейт приніс з собою дві нові можливості тильної камери – нічний режим для поліпшення якості зйомки в умовах недостатнього освітлення і режим уповільненого відео Super Slow-mo.
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Крім того, тепер Samsung Galaxy A50 вміє сканувати QR-коди без утиліти Bixby Vision. Аналогічна функція була нещодавно додана у флагманські моделі Galaxy Note 9 і Galaxy S10.
Нагадаємо, що Samsung Galaxy A50 анонсували в лютому 2019 року. Гаджет отримав 6,4-дюймовий дисплей Super AMOLED з роздільною здатністю 2340 × 1080 пікселів і вбудованим сканером відбитків пальців, а також восьмиядерний процесор Exynos 9610. Однією з ключових характеристик моделі є потрійна тильна камера. Її основний фотомодуль побудований на базі 25-Мп сенсора з об'єктивом f / 1,7 і фазовим автофокусом.
Фронтальна ж камера 25-мегапіксельна, з діафрагмою f / 2,0. Смартфон обладнаний акумулятором ємністю 4000 мА ∙ год і пропонується в двох версіях, що розрізняються об'ємами оперативної і флеш-пам'яті.
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