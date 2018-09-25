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У Китаї відкрили унікальний ресторан на скелі

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Цей ресторан вражає своїм розташуванням - фото 1
Цей ресторан вражає своїм розташуванням / ecns

Цей ресторан вражає з першого погляду. Тут немає традиційних залів і столиків.

Гості закладу сидять за одним величезним столом, що буквально обвиває гору.

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Вміщати така "ресторація" може до ста осіб одночасно.

Такий незвичайний заклад відкрили у китайській провінції Чжецзян. Уздовж доріжки стоять столики, які зовні нагадують змійку.

У Китаї відкрили унікальний ресторан на скелі - фото 278187
У Китаї відкрили унікальний ресторан на скелі / ecns
У Китаї відкрили унікальний ресторан на скелі - фото 278189
У Китаї відкрили унікальний ресторан на скелі / ecns

Особливістю такого ресторану є вид, яким можуть насолоджуватися гості.

У Китаї відкрили унікальний ресторан на скелі - фото 278186
У Китаї відкрили унікальний ресторан на скелі / ecns
У Китаї відкрили унікальний ресторан на скелі - фото 278188
У Китаї відкрили унікальний ресторан на скелі / ecns
У Китаї відкрили унікальний ресторан на скелі - фото 278190
У Китаї відкрили унікальний ресторан на скелі / ecns

А ви хотіли б пообідати в такому закладі?

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Джерело: ecns
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