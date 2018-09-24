Фотограф показав магічну сторону Азії

Фотограф Ашрафул Арефін прославився в мережі чарівними знімками, які він зробив під час подорожі по Азії.

Арефін ділиться атмосферними фотографіями на своїй сторінці в Instagram. В останні кілька місяців чоловік подорожував вуличками Бангладешу, Індії та Непалу.

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Зараз на нього підписано понад 22 тисяч осіб. При цьому фотограф не любить знімати центральні частини міст, які відвідує, а звертає увагу на місця, куди зазвичай не ходять туристи.

Атмосферні фото Азії

Атмосферні фото Азії

Атмосферні фото Азії

Атмосферні фото Азії

Атмосферні фото Азії

Атмосферні фото Азії

Атмосферні фото Азії

Атмосферні фото Азії

Атмосферні фото Азії

Атмосферні фото Азії

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