Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Фотограф показав магічну сторону Азії

  • 31
Чарівна Азія - фото 1
Чарівна Азія / Instagram

Фотограф Ашрафул Арефін прославився в мережі чарівними знімками, які він зробив під час подорожі по Азії.

Арефін ділиться атмосферними фотографіями на своїй сторінці в Instagram. В останні кілька місяців чоловік подорожував вуличками Бангладешу, Індії та Непалу.

Варте уваги: З'явився перший українець, який відвідав усі країни світу

Зараз на нього підписано понад 22 тисяч осіб. При цьому фотограф не любить знімати центральні частини міст, які відвідує, а звертає увагу на місця, куди зазвичай не ходять туристи.

Атмосферні фото Азії - фото 277970
Атмосферні фото Азії
Атмосферні фото Азії - фото 277971
Атмосферні фото Азії
Атмосферні фото Азії - фото 277972
Атмосферні фото Азії
Атмосферні фото Азії - фото 277973
Атмосферні фото Азії
Атмосферні фото Азії - фото 277974
Атмосферні фото Азії
Атмосферні фото Азії - фото 277975
Атмосферні фото Азії
Атмосферні фото Азії - фото 277976
Атмосферні фото Азії
Атмосферні фото Азії - фото 277977
Атмосферні фото Азії
Атмосферні фото Азії - фото 277978
Атмосферні фото Азії
Атмосферні фото Азії - фото 277979
Атмосферні фото Азії

Читайте також: Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гаряча мандрівниця Сара Андервуд, яка спокусливим тілом привертає увагу до природних чудес
  • 17:00, 23 вересня
  • 1056
Надто вульгарна Настя Каменських знову розгнівала своїх підписників
  • 12:15, 23 вересня
  • 2108
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 549086
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мистецтво