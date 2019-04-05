Помісили грязюку: Tesla Model X випробували бездоріжжям

На YouTube-каналі Teslicka CZ опубліковано відео з випробувань електричного кросовера Tesla Model X на позашляховому майданчику автодрому Czech Motorland. У ролику автомобіль їздить по болоту, долає слизькі підйоми та калюжі.

Кросовер Tesla Model X оснащений пневмопідвіскою, яка в максимально високому положенні забезпечує 223 міліметри дорожнього просвіту. Крім того, в електрокара повністю плоске днище і є спеціальний режим роботи трекшн-контролю Slip Start, який допомагає пересуватися по пухкому снігу, піску або бруду, а також за допомогою розгойдування виїжджати з глибокої ями або колії.

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Антипробуксовочна система Tesla працює так само, як на звичайних машинах: використовує гальма і контролює передачу моменту до коліс, обмежуючи потужність моторів.

Силова установка Tesla Model X складається з двох електромоторів. У базовій версії вони в парі видають 524 кінські сили, у варіанті Performance – 772 сили. Кросовер оснащується батареєю місткістю 100 кіловат-годин і здатний розганятися до "сотні" за 3,1 секунди. Без підзарядки Model X проїжджає до 565 кілометрів.

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