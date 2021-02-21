У Китаї в небі зобразили картини Ван Гога і встановили світовий рекорд: вражаюче відео

У китайському місті Тяньцзінь, що на півночі країни, встановили новий світовий рекорд. Там зафіксували найтривалішу світлову анімацію.

Шоу безпілотників тривало 26 хвилин 19 секунд, в ньому одночасно взяли участь 600 дронів. Відомо, що показали його близько другої години ночі у тяньцзіньському університеті.

І ще: У мультсеріалі Сімпсони помітили чергове передбачення

Програма була присвячена історії життя і творчості нідерландського художника-постімпресіоніста Вінсента Ван Гога. Глядачі змогли побачити у небі картини легендарного художника: Зоряна ніч, Тутове дерево, Соняшники і Пшеничне поле з кипарисами.

Читайте також: У Саудівській Аравії спочатку випав сніг, а потім його засипало піском: унікальне видовище