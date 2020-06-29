У Китаї успішно випробували вакцину від коронавірусу

Китайська компанія China National Biotec Group заявила про успішне тестування вакцини проти коронавірусу (COVID-19) на людях.

Попередній аналіз показав, що вакцина сприяла безпечному виробленню антитіл від коронавірусу у всіх 1120 здорових випробовуваних, яким ввели препарат.

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Відзначимо, що ця вакцина була розроблена в Пекіні. Крім того, в Ухані фахівці цієї компанії заявили, що також створили препарат, який викликав безпечне вироблення антитіл на високому рівні в учасників випробувань. Тепер в CNBG є намір перевірити цю вакцину в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Додамо, що в Китаї влада схвалила розробку відразу восьми прототипів вакцин від коронавірусу. Наразі в світі поки немає препарату проти хвороби.

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